In difesa Smalling da recuperare, Ibanez e Cristante da gestire

“Dipende da lui“, ha detto Paulo Fonseca alla vigilia del match con l’Ajax, lasciando intendere che dal punto di vista medico il recupero di Smalling è completo e che ora toccherà al difensore decidere quando rimettersi a disposizione, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Un tentativo andrà fatto per la semifinale di andata (29 aprile) a Manchester, una partita che per Smalling, passato in giallorosso dopo nove stagioni nei Red Devils, si arricchisce di ulteriori significati. Fino a quel giorno, in cui mancheranno Mancini per squalifica, Kumbulla per infortunio, Fazio e Juan Jesus perché fuori dalla lista Uefa, Fonseca dovrà gestire Cristante e Ibanez, gli unici due sicuramente a disposizione. Contro Torino, Atalanta e Cagliari, le tre partite che la Roma giocherà in campionato prima di Manchester, il tecnico portoghese ricorrerà ad un ampio turnover, stando attento a non perdere altri calciatori.

Anche il recupero di Spinazzola sarà finalizzato alla semifinale: visto il rendimento di Calafiori, che a fine partita con l’Ajax ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni ma contro il Torino non dovrebbe esserci, se Smalling non dovesse recuperare, a Manchester potrebbe essere proprio l’ex atalantino a giocare nei tre.