In attacco Abraham con Zaniolo. Esordio stagionale per Fuzato

In difesa spazio a Kumbulla mentre a metà campo, insieme a Cristante e Veretout, toccherà a Diawara

"Sappiamo che quella con il Cska Sofia è una partita importante per noi. Veniamo da due sconfitte, vogliamo vincere e ripartire anche in vista della gara di lunedì in campionato contro lo Spezia“. Bryan Cristante sarà titolare oggi a Sofia nell’ultimo match del girone di Conference League, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. La Roma è già qualificata, ma per il primo posto c’è bisogno di un passo falso del Bodo. “Sono tutte gare difficili, noi vogliamo vincere senza vedere l’altro punteggio, se dall’altra parte arriverà un risultato favorevole ancora meglio. Vogliamo vincere anche per i nostri tifosi, che sono fantastici da inizio campionato: anche dopo una brutta partita come quella contro l’Inter ci hanno supportato e dobbiamo ringraziarli”. Rui Patricio non è partito con la squadra ma è rimasto a Roma insieme a Smalling e Mkhitaryan. Tra i pali ci sarà l’esordio stagionale di Fuzato. In difesa spazio a Kumbulla mentre a metà campo, insieme a Cristante e Veretout, toccherà a Diawara; davanti ci sarà la coppia Abraham–Zaniolo.