Impresa Roma, Ibanez: “Ci abbiamo creduto”

E invece, prima un colpo di testa di Ibanez , che si è fatto perdonare l'errore in occasione del primo gol di Kalulu, e poi il centravanti inglese hanno rimesso le cose a posto e regalato ai qmila tifosi romanisti presenti al Meazza una gioia in extremis.

Un punto d’oro per i giallorossi, che restano agganciati al treno Champions dopo I pareggi di Inter e Lazio. "Abbiamo fatto quello che avevamo provato in settimana - le parole a fine gara di Roger Ibanez - Dovevamo avere pazienza perché sapevamo che il momento giusto sarebbe arrivato: ci siamo riusciti al l'ultimo momento. Dopo il mio gol ci abbiamo creduto, sappiamo che fino a quando l'arbitro non fischia la fine c'è sempre speranza. Abraham? Tammy è bravissimo in campo e fuori, anche lui deve avere pazienza perché i gol prima o poi arrivano. Sono molto contento per lui".