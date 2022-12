Impresa in casa Milan, doppietta di Giugliano

Vittoria pesantissima per la Roma femminile , che batte il Milan in trasferta e resta prima in classifica a +6 sulla Juventus. Nella seconda giornata di ritorno, le giallorosse si sono imposte per 2-0 al Vismara – prima volta in assoluto – grazie alla doppietta dell’ex rossonera Giugliano.

Quello di ieri è l’ottavo successo consecutivo in campionato per la Roma, che nei prossimi sei giorni affronterà un crocevia delicatissimo. Giovedì infatti le ragazze di Spugna scenderanno in campo in Germania per la sfida di Champions League con il Wolfsburg, domenica invece al Tre Fontane arriverà la Juventus: uscire imbattute dallo scontro diretto con le bianconere trasformerebbe il sogno scudetto in una possibilità più che concreta.