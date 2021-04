Il Torino ha la testa giusta, la Roma già a Manchester

Il Torino si prende con un secondo tempo pieno di “tremendismo” tre punti fondamentali per la salvezza davanti a una Roma che ha la testa altrove, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Molti a Manchester, per la semifinale di Europa League del 29 aprile, altri già alla prossima stagione quando non saranno più in giallorosso.

I granata prendono gol dopo tre minuti (Mayoral sul filo dell’offside), creano ma lasciano praterie dove la Roma non infila facili contropiede. Fonseca ha cambiato 8 giocatori su 11 della formazione che ha eliminato l’Ajax giovedì: troppi. E soprattutto troppi giocatori che sono stati giubilati in stagione (come Fazio e Mirante) e adesso fanno brutta figura in una squadra che vede il campionato come una scocciatura. Quattro punti nelle ultime cinque gare sono la condanna a un settimo posto da Conference League nella prossima stagione. Unica via di salvezza: vincere l’Europa League.

Nella ripresa in campo c’è solo il Torino, che continua ad attaccare sulla fascia sinistra, dove Fonseca ha colpevolmente messo Fazio, Reynolds e Carles Perez tutti insieme.

A 30 punti (e la gara contro la Lazio da recuperare), i granata salgono a +5 dal terzultimo posto. Sono aggrappati al campionato, tanto quanto la Roma se ne è distaccata. Da qui al 29 aprile Fonseca proverà a recuperare qualche infortunato ma chissà quanti punti farà.