Il sogno infranto di vedere Lukaku, Dybala e Pellegrini

I tre, in campionato, sono stati in campo insieme 161 minuti su 900, meno di un quinto

Redazione

Due numeri sono stotto gli occhi di tutti, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Il primo: 19 tiri a 3 non devono essere la statistica di Inter-Roma ma, con rispetto parlando, di Manchester City-Salernitana. Il secondo: la Roma ha 8 punti in meno rispetto al campionato scorso, che già non finì in gloria. Meno immediato ma importante è il numero di minuti in cui Lukaku, Dybala e Pellegrini i tre migliori giocatori a disposizione di Mou - sono stati in campo insieme. In campionato: 161 su 900, meno di un quinto. In Europa League: o su 270.

Non è un alibi sufficiente per giocare una partita così rinunciataria, ma è un dato di fatto: alla Roma mancava gran parte dela sua qualità (era assente anche Renato Sanches) dalla metà campo in su. Lukaku si è trovato completamente isolato ma una delle due vere azioni costruite dai giallorossi - una combinazione proprio tra Big Rom e EI Shaarawy - ha portato a un calcio di punizione molto pericoloso, dal limite dell’area. Paredes lo ha tirato male; Dybala con il sinistro o Pellegrini con ìl destro avrebbero potuto di sicuro fare meglio. Il risultato era ancora sullo 0-0.

Tutto questo per dire che nessuno può essere soddisfatto del rendimento della Roma in campionato e il discorso si estende anche alle due precedenti stagioni dell’era Mourinho. E' più difficile, però, dare un giudizio sulla Roma di quest'anno che, praticamente, non abbiamo mai visto.

