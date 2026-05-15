Un altro vertice. Nuovi passi in avanti. Volontà comune. Fiducia. Tutto porta alla permanenza di Paulo Dybala nella Roma. La fumata bianca ancora non c'è stata, ma adesso sembrano più lontane che mai le parole dell'argentino di domenica scorsa a Parma, quando aveva sussurrato: "Il derby potrebbe essere la mia ultima partita qui". Ecco, pare proprio che non sia in programma alcun saluto. Dopo l'incontro di martedì con il direttore sportivo Ricky Massara, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera, ieri Novel ha affrontato l'argomento rinnovo in una lunga riunione telefonica, in collegamento dall'altra parte Ryan Friedkin. C'è tutta l'intenzione di arrivare alla firma. La proposta della Roma è sul tavolo: una parte fissa tra i 2 e i 2,5 milioni di euro e una parte variabile legata alle presenze. E chiaro che, nell'ambito di una trattativa, ci sia da trattare e di limare qualche distanza. Non c'è ancora accordo totale, insomma, ma tutto lascia pensare che si possa andare in quella direzione. La durata del contratto: un anno più un secondo di opzione, oppure direttamente un biennale. Fermi, al momento, i discorsi per gli altri tre in scadenza. Pellegrini ha chiesto di affrontare il discorso a bocce ferme, dunque a campionato finito. Su El Shaarawy non c'è fretta, mentre per Celik i segnali di apertura dei giorni scorsi non hanno trovato riscontro.