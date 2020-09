Il primo gol è di Veretout. Villar e Calafiori convincenti

La “prima” della Roma della seconda stagione di Paulo Fonseca – e la prima in assoluto della nuova presidenza di Dan Friedkin -, giocata contro la Sambenedettese di Lega Pro, ha dato qualche interessante indicazione per il futuro, scrive Luca Valdiserri su “Il Corriere della Sera”.

La prima: Fonseca ha scelto all’inizio un 3-4-1-2, è possibile che la difesa a 3 venga mantenuta anche in campionato. La seconda: i più pronti a farsi vedere e a sfruttare l’occasione sono stati due giovanissimi come Riccardo Calafiori (assist per Veretout che ha segnato il primo gol della stagione giallorossa con un preciso tiro al volo) e Gonzalo Villar (assist per il 2-0 di Perotti e per il 3-1 di Mkhitaryan): un ottimo segnale per una squadra che deve ringiovanire e abbassare il monte stipendi, ora bisogna avere il coraggio di farli giocare e non rimandarli sempre e soltanto in panchina. La terza: sono stati regalati due rigori – uno da Fazio e uno da Karsdorp (attenzione: potrebbero esserci problemi per il suo trasferimento all’Atalanta) – e Pau Lopez purtroppo si è buttato due volte dalla parte opposta rispetto al tiro del volpone Maxi Lopez. La quarta: per evitare problemi, Fonseca ha cambiato tutta la squadra tra primo e secondo tempo, facendo entrare undici Primavera e lasciando addirittura la panchina ad Alberto De Rossi. I ragazzi hanno comunque tenuto botta e “vinto” la loro partita 1-0 con gol di Antonucci, mettendo in evidenza le doti del promettente Ciervo.

In attesa di riavere a disposizione i giocatori impegnati in Nations League non si poteva chiedere di più. Nel frattempo Fonseca spera che vada in porto l’operazione per riportare Smalling a Roma; che Pedro continui a migliorare dopo l’operazione alla spalla e che possa essere a disposizione magari per la prima di campionato a Verona contro l’Hellas. Fazio sembra vicino al Cagliari, anche perché Eusebio Di Francesco garantisce per lui e lo vede come possibile leader di una difesa che ha bisogno di esperienza.