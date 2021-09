Il paziente Mou: “Non ho litigato perché non serve”

Il tecnico: “È importante parlare poco e giocare tanto. L’esperienza mi dice che l’ora della verità non è qui ma sul campo"

“Mi piacciono i derby e questo sarà un arricchimento. Però voglio che la mia squadra abbia un’ambizione maggiore di vincere un derby. Non deve essere l’unico obiettivo di stagione“. Dopo le 1.000 panchine, per José Mourinho arriva il derby numero 119 in carriera, come riporta il Corriere della Sera, tra Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham (81 vittorie, 19 pareggi e 19 sconfitte): “Ma queste statistiche me le fate conoscere voi”. È una stagione “di costruzione” il copione non cambia: “È importante parlare poco e giocare tanto. L’esperienza mi dice che l’ora della verità non è qui ma sul campo. Non sono più antipatico? Datemi un motivo per litigare e lo farò“.