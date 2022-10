Il paradosso della Roma: più tiri in porta ma meno reti

Chi tira in porta di più in Europa? La Roma. Chi segna di meno, in proporzione? Sempre la Roma scrive Marco Perrone su Il Corriere della Sera. Può sembrare paradossale parlando di una squadra che va in gol consecutivamente da 30 partite, striscia-record per un’italiana, ma il problema è lo stesso del campionato (dove Mourinho ha il peggior attacco delle prime 7) e praticamente con la stessa media. Perché in serie A la Roma ha segnato 12 volte con 146 tiri, in Europa i gol sono 5 con 60 tiri: sempre uno su 12. La classifica in EL vede i giallorossi largamente al comando con 60 conclusioni verso la porta avversaria (19 nello specchio, 24 fuori, 17 respinte) davanti a Manchester United 50, Betis 49, Rennes 48, Monaco e Trabzonspor 47, Friburgo 46. L’avversaria di stasera, il Betis, ha segnato 7 reti: una ogni 7 tiri. La Lazio ne ha fatte 5 su 37: una ogni 7,4. Il Feyenoord, che ha il miglior attacco con 10 reti, le ha realizzate con 40 tiri: una su 4. Mentre la Roma, nella classifica dei gol in Europa League, è solo al 10° posto. Abraham e Belotti devono raddrizzare il mirino.