Il Napoli deve rilanciarsi, ma la Roma ritrova Dzeko

Quarantadue giorni senza vittorie al San Paolo, che sono soltanto due partite in campionato (Sassuolo e Milan), ma è un periodo che dà il senso della difficoltà del Napoli in questa stagione di vincere nel proprio stadio, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera.

C’è la Roma stasera e sul San Paolo, che tra una settimana diventerà stadio Maradona, incombe la presenza di D10S: stamattina rifinitura inedita proprio sotto lo sguardo del Pibe immortalato nel poster gigante.

Per Gattuso c’è la necessità impellente di invertire la rotta e il derby del Sud diventa la prima prova verità dopo la sconfitta contro il Milan, a cui è seguito il confronto acceso con la squadra.

Nel tempio di Diego farà il suo rientro Dzeko, guarito dal Covid, cecchino speciale contro i partenopei: due doppiette in serie A, entrambe al San Paolo. Fonseca: “Siamo in fiducia e giochiamo con coraggio. Ma la gara sarà difficile, ho guardato tutte le loro partite e anche quando hanno perso non lo meritavano. Sono forti“.