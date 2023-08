Il Milan è un tabù. Mourinho non lo batte dal 2010

La Roma contro i rossoneri che non batte da 7 partite ha in corso la peggior serie negativa di questo secolo

Redazione

La Roma ha in corso la peggior serie negativa di questo secolo contro il Milan che non batte da 7 partite: 3 pareggi e 4 sconfitte dopo il 2-1 all’Olimpico del 27 ottobre 2019, aperto da un gol di testa di Dzeko e chiuso dal sinistro di Zaniolo dopo il pari di Theo Hernandez, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Ancora lontana la lunghissima striscia di 17 incontri senza un successo (e con ben 12 ko) fra il 1988 e il 1996, ma i rossoneri sono anche l’unica squadra contro cui la Roma è in svantaggio in casa nei confronti diretti in serie A: 26 vittorie, 30 sconfitte e 33 pareggi il bilancio, contando il 2-2 allo Stadio Nazionale nel girone finale del campionato 1945-46.

Anche per Mourinho, che domani tornerà in panchina dopo 2 giornate di squalifica, il Milan è un avversario tosto: perse 1-0 la Supercoppa col Porto nel primo scontro diretto (2003), perse 1-0 anche il primo derby con l’Inter (2008) e dopo una serie di 4 vittorie consecutive non lo batte dal 2010, un 2-0 in Champions al Bernabeu con il Real Madrid, perché poi ha ottenuto 3 pareggi e 2 sconfitte.

Ci sono 3 squadre che il portoghese non ha mai superato da quando è tornato nella nostra serie A, e con Napoli e Venezia l’altra è proprio il Milan. Mentre Pioli è addirittura l’unico dei 138 allenatori affrontati almeno 3 volte in carriera che Mou non ha mai battuto: 2 sconfitte contro il Milan nel 2021-22, poi 2 pareggi nello scorso campionato.

