Scatta il mese della verità per la Roma. Del nuovo corso della proprietà Friedkin secondo le indicazioni che Gasperini ha dato a Ryan che, dopo l'addio di Ranieri, ha deciso di ascoltarlo su ogni aspetto della vita del club. A ore è atteso il comunicato dell'incarico a D'Amico che prenderà il posto di Massara. Il primo step: i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik. Senza fretta sarà concesso il prolungamento a Cristante e Mancini. Il focus del nuovo direttore sportivo, però, sarà sulle cessioni da fare entro il 30 giugno per rispettare il settlement agreement con l’Uefa. Da Ndicka a Koné, da Pisilli a Soulé. Morrow e Lombardo - racconta Ugo Trani sul 'Corriere della Sera' - si stanno intanto dedicando da fine campionato ai conti per definire la cifra esatta che, comprensiva di sanzione, possa permettere alla Roma di dedicarsi subito ai nuovi acquisti. La cifra sarà inferiore ai 60 milioni. Così poi Gasperini potrà essere accontentato. Con due esterni d'attacco di primo piano e un giocatore di fascia per il centrocampo. Il resto, sarà fatto tutto più avanti.