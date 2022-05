Il Marsiglia interessato a Veretout

Il club francese, che a fine stagione riscatterà Cengiz Under e Pau Lopez, sta pensando di pescare ancora una volta in casa giallorossa

Potrebbe essere ancora una volta il Marsiglia a dare una mano alla Roma in chiave mercato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il club francese, che a fine stagione riscatterà Cengiz Under e Pau Lopez, sta pensando di pescare ancora una volta in casa giallorossa: l’obiettivo è riportare in Ligue 1 Jordan Veretout. Il centrocampista è in uscita da Trigoria e la Roma vorrebbe ricavare dalla sua cessione circa 15 milioni di euro da reinvestire sul mercato.