Il ‘made in Italy’ non va di moda tra i pali giallorossi

La Roma cerca un portiere? Forse. Intanto, però, va ricordato che negli ultimi venti anni abbondanti a Trigoria c’è stato soltanto un portiere titolare italiano, Morgan De Sanctis. Per il resto, una marea di stranieri. Come sottolinea Mimmo Ferretti su 'Il Corriere della Sera', anche di dubbia qualità. Oggi c’è Rui Patricio, che ha sostituto lo spagnolo Pau Lopez che a sua volta aveva preso il posto dello svedese Robin Olsen. Andando a ritroso il brasiliano Alisson Becker, il polacco Wojciech Szczesny, l’olandese Marteen Stekelenburg, l'uruguaiano Mauro Goicoechea, il romeno Bogdan Lobont. C’è stato un periodo in cui la Roma a livello di portieri era diventata una succursale del Brasile. Doni, Julio Sergio e Artur. Gianluca Curci, riserva in quel periodo, è l’ultimo portiere partorito dal settore giovanile salito in prima squadra. Una curiosità: Roma tre volte scudettata e per tre volte con un portiere italiano: Guido Masetti, Franco Tancredi e Francesco Antonioli.