Il grande mistero della Roma: Dottor Fonseca o mister Hyde

In campionato una Caporetto che può essere cancellata solo vincendo l’Europa League

L’unica speranza di entrare in Champions è ormai affidata alla vittoria dell’Europa League. Il distacco dal quarto posto è ormai di 11 punti e la squadra – con il suo allenatore per primo – ha mollato il campionato , scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

Tra Benevento (0-0), Parma (0-2), Torino (1-3) e Cagliari (2-3) è stato conquistato un solo punto. Con l’en plein la Roma sarebbe a 66 punti con Juve e Napoli. Fonseca, invece, ha deciso di utilizzare la Serie A per cercare di recuperare gli infortunati in vista della semifinale contro il Manchester United. Un azzardo? Un errore? Una tattica perfetta? Lo dirà il campo, ma così come il campo ha già detto che le sconfitte in campionato sono già dieci (nove senza lo 0-3 a tavolino contro il Verona), che i gol subiti sono 51 (48 sul campo), che il distacco dall’Inter capolista è di 24 punti e che in dieci confronti diretti con Inter, Milan, Napoli, Juve e Lazio sono stati fatti solo 4 punti su 30 disponibili. Una Caporetto che può essere cancellata solo vincendo l’Europa League.