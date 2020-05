Il gol di “Ramon”, la madre di tutte le recriminazioni

Il 10 maggio del 1942 la Roma pareggiando per 2-2 contro il Torino continuava la propria corsa verso la vittoria del primo scudetto della propria storia. Sempre a Torino, il 10 maggio del 1981 contro la Juventus però i giallorossi vedevano sfumare la possibilità di vincere il secondo titolo a causa di una bandierina alzata per posizione di fuorigioco, scrive “Il Corriere della Sera”. Il gol annullato era stato quello di Turone che avrebbe permesso ai giallorossi di vincere quella partita e superare i bianconeri in classifica. Alla fine la Roma vinse il secondo titolo l’anno successivo, ma senza Maurizio Turone, che passò al Bologna non potendo così rifarsi per il gol ingiustamente annullato l’anno precedente.