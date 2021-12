Il Ghana chiama Felix

Il giovane attaccante è tra i pre-convocati per la Coppa d’Africa, prevista in Camerun tra il 9 gennaio e il 16 febbraio

Dopo Amadou Diawara (Guinea) la Roma potrebbe perdere un altro giocatore per la Coppa d’Africa, prevista in Camerun tra il 9 gennaio e il 16 febbraio ma ancora in dubbio. Felix Afena-Gyan è tra i pre-convocati del Ghana, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. E’ la seconda convocazione per l’ex Primavera, che aveva declinato la prima per restare a Trigoria con Mourinho. Subito dopo aveva segnato la doppietta decisiva contro il Genoa.