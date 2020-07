Il futuro in pericolo e le scelte del mister

Il terrificante presente – due sconfitte e zero gol segnati contro il Milan e l’Udinese, che fino a giovedì sera era la peggior squadra in trasferta del campionato – rischia di far perdere di vista il domani, che per un club in grave difficoltà economica come la Roma è ancora più importante, scrive v sul Corriere della Sera.

La Roma del prossimo campionato, con Fonseca che ha ancora un anno di contratto, rischia invece di essere ancora più vecchia di età e meno performante. Il tecnico portoghese ha chiesto e ottenuto l’ingaggio di Pedro, 33 anni il 28 luglio, 2 gol in questa stagione (uno in Coppa di Lega, su rigore, contro una squadra di quarta serie). Ha fatto riscattare Mkhitaryan, 31 anni, che sarà legato da un contratto annuale, con opzione anti-infortuni per la seconda stagione legata alle presenze. Ha convinto i dirigenti a spendersi a fondo per Smalling, 31 anni a novembre. Dzeko va per i 35 e sull’altare delle plusvalenze e di Kolarov (del 1985) è stato sacrificato Luca Pellegrini (21) e forse lo sarà Calafiori, uno dei pochi talenti della Primavera. Fonseca chiede giocatori pronti.

Lasciar partire Schick per avere Kalinic come vice-Dzeko era un “modus operandi”, ma così non si costruisce il futuro. Né vendendo Under o Kluivert e tenendo Perotti e Pastore.