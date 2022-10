Il dubbio di Mourinho: serve il turnover, ma farlo contro il Betis o il Lecce?

Per questo la domanda è sempre la stessa: come gestirà la rosa Mou? In quali occasioni potrà ricorrere al turnover e quando sarà costretto a mandare in campo tutti i migliori? Con i rientri di El Shaarawy e Kumbulla, più il lavoro specifico fatto durante la sosta da Spinazzola e Camara, la rosa si è allungata.

Per questo lo Special One potrà dare un po’ di riposo ai calciatori a rischio come Smalling o Dybala. L’inglese e l’argentino si stanno dimostrando fondamentali per il tecnico, che però dovrà gestirli: quasi certamente non giovedì contro il Betis, un match già decisivo per il passaggio del turno in Europa League e per il primo posto nel girone, più probabilmente domenica sera all’Olimpico, contro il Lecce.