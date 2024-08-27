Le partite si vincono a centrocampo, insegnano i maestri del calcio. Questo vuol dire che la Roma vincerà poche partite, se continuerà a utilizzare il centrocampo visto contro l'Empoli. Il reparto è tecnicamente scarso, a dir poco pachidermico e gonfio di limiti e difetti tattici. Dice: quelli ci sono, però. E il problema sta proprio lì, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Non si vuole sostenere che De Rossi l'altra sera non ha avuto la forza di prendere decisione drastiche in mezzo al campo. La verità è che la Roma non ha scelto ancora come giocare. Contro l'Empoli ci sono stati diversi esperimenti, che di solito si fanno nelle amichevoli e non quando ci sono i tre punti in palio. Ma DDR ha dovuto farli per forza in campionato visto il mercato in ritardo, anche se il tecnico avrebbe potuto optare per una via tattica più comoda, invece ha provato a non accontentarsi rimediando due figuracce