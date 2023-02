Il “caso” Olimpico: 5 gare (1 di rugby) in appena 8 giorni

Il terreno dello stadio Olimpico si prepara ad un vero e proprio tour de force. Dal 5 al 12 marzo l’impianto del Foro Italico ospiterà ben 5 eventi in 8 giorni, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Si parte col big-match tra Roma e Juventus in programma domenica 5 alle 20:45. A nemmeno 48 ore di distanza toccherà invece alla Lazio, impegnata in Conference League nell’andata con l’Az Alkmaar martedì 7 alle 18.45. Giovedì 9 saranno i giallorossi a scendere nuovamente in campo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League con la Real Sociedad (18:45). Sabato 11, alle 15:15, sarà il turno dei giganti del rugby. Il giorno successivo, alle 18, sarà ancora la Roma a tornare sul prato dell’Olimpico contro il Sassuolo.