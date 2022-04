Il Bodo una delle 16 squadre mai ko coi giallorossi

L’elenco delle bestie nere parte dal 1931 quando il First Vienna eliminò la Roma nella semifinale della Coppa dell’Europa Centrale

Il Bodø/Glimt è tra le 16 squadre che la Roma non è riuscita a battere: domani Mourinho proverà a sfatare questo tabù, anche per evitare di far arrivare i norvegesi al livello dell’Atletico Madrid, l’unica che ha sfidato 4 volte i giallorossi senza mai perdere, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. L’elenco delle bestie nere parte dal 1931 quando il First Vienna eliminò la Roma nella semifinale della Coppa dell’Europa Centrale, la Champions dell’epoca, vincendo 3-2 a Testaccio e 3-1 in Austria. In questi 91 anni lo zero nella casella delle vittorie è rimasto contro Atletico (un pari e 3 sconfitte), Bodo (un pareggio e 2 ko), Gornik Zabrze (3 pareggi su 3), e poi in 2 incontri con Aek Atene e Wolfsberger (doppio pareggio), Bate Borisov, Borussia Moenchengladbach, Manchester City, Monaco, Sloval Bratislava e Sparta Praga (un pani e un ko), Dinamo Dresda, First Vienna e Panathinaikos (2 sconfitte); l’elenco si chiude con lo Strasburgo (1-1- nel girone Uefa 2005-04) e il Siviglia (2-0 per gli spagnoli negli ottavi di Europa League del 2019-20).