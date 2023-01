Il bel gioco? Una questione di classe

Perché tatticamente non si sviluppa buon calcio se la tecnica è approssimativa. Tu puoi provare mille movimenti, mille schemi ma se non riesci a stoppare un pallone, se sbagli anche i passaggi a tre metri tutto diventa complicato . Impossibile, quasi.

Questo aiuta a capire come mai José Mourinho non perda occasione per sottolineare l'importanza di due giocatori tecnici (una volta si diceva, due giocatori di classe) come Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini all'interno della sua Roma.