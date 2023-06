Iheanacho-Daka: la Roma cerca una punta low cost

Per l'attacco, Tiago Pinto punta sul Leicester, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La soluzione Scamacca, infatti, è ora ferma a causa del West Ham che non accetterebbe la formula del prestito, ma vuole cedere l'attaccante italiano solamente a titolo definitivo. Così, anche come diversivo, la Roma si è messa a trattare due giocatori. Il primo è Kelechi Iheanacho, 26 anni, nigeriano, 5 gol in 28 presenze nella scorsa stagione (11 da titolare). Il secondo è Patson Daka, 24 anni, zambiano, 4 gol in 30 presenze (13 da titolare). I due attaccanti erano già stati obiettivi di mercato: nel 2021, nel caso in cui l'operazione Abraham non fosse andata a buon fine, Pinto aveva monitorato Iheanacho. Daka - 52 gol in due stagioni al Salisburgo tra il 2019 e il 2021 - era stato al centro di un'asta e poi aveva scelto la Premier League, dove però non ha sfonda-to. In due campionati con il Leicester ha messo a segno 9 gol in 53 presenze. Oggi Pinto dovrebbe rientrare in Italia. Destinazione Milano, per incontrare il Sassuolo: sul tavolo la doppia cessione di Volpato e Missori che dovrebbero portare quel cash (tutta plusvalenza) per assolvere agli obblighi del Fair Play Finanziario.