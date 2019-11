C’ è un’idea Moise Kean per la Roma. Come riporta il Corriere della Sera, il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi sta provando a prendere con la stessa formula del prestito e diritto di riscatto l’ex attaccante juventino. Resta in piedi la pista Hysaj: ieri il suo agente ha confermato il gradimento per la piazza giallorossa, ma ha chiuso alla possibilità di uno scambio con Florenzi.