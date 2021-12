Ibra torna con la Roma

Dopo la sosta torneranno anche Leao, Rebic e Calabria

Dopo i tre punti di Empoli, ieri un altro sospiro di sollievo: alla ripresa del campionato, il 6 gennaio contro la Roma, Ibrahimovic ci sarà, come riporta il Corriere della Sera. Dati i suoi precedenti, il sovraccarico al ginocchio che a sorpresa lo ha tenuto fuori per la partita con l’Empoli aveva messo un po’ tutti in allarme, a partire dallo stesso attaccante quarantenne, invece i controlli hanno chiarito che non si tratta di nulla di grave. Dopo la sosta tornerà lui e torneranno anche Leao, Rebic e Calabria: il Milan piano piano recupera i pezzi. Le assenze hanno pesantemente condizionato il cammino dei rossoneri, che negli ultimi due mesi hanno pagato a caro prezzo il dover giocare praticamente ogni partita senza tre-quattro-cinque titolari e con riserve non all’altezza.