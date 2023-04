Ibanez o Llorente, il grande dubbio è in difesa

Lo spagnolo è in un buon momento di forma, mentre il brasiliano non vive un periodo brillante, culminato con la cattiva prestazione nel derby

Tra i dubbi della vigilia, c’è quello su chi giocherà in difesa tra Roger Ibanez e Diego Llorente. Quest’ultimo, come riporta Il Corriere della Sera, è in un buon momento di forma, mentre il brasiliano non vive un periodo brillante, culminato con la cattiva prestazione nel derby. Nessun dubbio, invece, sulla presenza di Mancini – diffidato come Matic e Spinazzola – e Smalling, che – com’è noto – ha prolungato il contratto (l’annuncio verrà fatto nelle prossime settimane) con la società giallorossa fino al 2025.