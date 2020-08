I tifosi a Messi: “Impara da Totti la fedeltà”

Totti è meglio di Messi. A pensarlo sono alcuni tifosi del Barcellona delusi dalla scelta dell’argentino di abbandonare la squadra in cui è diventato numero uno al mondo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il paragone non è calcistico, ma riguarda l’attaccamento alla maglia. Tutto nasce da un tweet di un tifoso catalano che ha postato il giorno dell’addio di Totti con questa scritta: “L’avevo immaginato in questo modo, doveva andare così“.

Il post ha aperto un dibattito tra molti sostenitori del Barcellona che hanno preso l’esempio di Totti: “Totti ha sempre rispettato i tifosi, mentre Messi non lo ha fatto. E’ inferiore rispetto al romanista“. Altri ancora: “Amore incondizionato per il club. Che Messi vada via“. Molti, infine, sottolineano la differenza di rosa tra la Roma e il Barcellona, che ai loro occhi rende il “sacrificio” di Totti ancora più importante.