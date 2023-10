I romanisti pensano già a Praga. Via mille biglietti in pochi minuti

Se i tifosi della Lazio non potranno andare a Rotterdam, quelli della Roma pensano già alla partita di Europa League contro lo Slavia Praga. Come scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, ieri sono stati messi in vendita online i voucher, riservati solo agli abbonati per il campionato e per le Coppe, che sono andati "bruciati" in pochissimi minuti. Non si è fatta attendere la risposta dei tifosi dell'Inter alle parole di Romelu Lukaku riguardo al suo mancato ritorno in nerazzurro. "Non ci interessa quello che hai da dire". La gara del 29 ottobre è già sold out e saranno più di 50.000 i sostenitori nerazzurri che allo stadio porteranno un fischietto per disturbare il "nemico". Esauriti in pochi minuti, invece, i circa 1.000 biglietti (al costo di 41 euro) messi a disposizione dallo Slavia per la gara che la Roma giocherà a Praga il 9 novembre (ore 18.45), decisiva per il primo posto nel girone. Esauriti i tagliandi nella fase riservata agli abbonati, non ci sarà vendita libera.