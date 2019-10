I numeri di Ranieri spaventano la Roma

Rispettato e molto amato dalla maggioranza dei tifosi romanisti – la stragrande maggioranza se parliamo della Curva Sud – Claudio Ranieri è un‘ombra minacciosa che si staglia sulla Roma, come riporta il Corriere della Sera. Il “sor Claudio”, Infatti, siederà sulla panchina della Sampdoria, ultima in classifica, alla ripresa del campionato e la sua prima avversaria sarà proprio la Roma.

Il pregresso di Ranieri contro la sua squadra del cuore non è rassicurante per la Roma. Contro i giallorossi ha totalizzato 8 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte in 19 partite da avversario in panchina. Il successo più clamoroso data 21 marzo 2009, quando alla guida della Juventus vinse 4-1 all’Olimpico contro la Roma di Spalletti, La sconfitta più pesante (0-4) l’ha invece subita alla guida dell’Inter, sempre all’Olimpico, 5 febbraio 2012 contro la Roma allenata da Luis Enrique.