I numeri al contrario di un Verona in salute e il “mal di gol” di José

Da Salisburgo al Salisburgo passando per Verona. Anzi, per il Verona. Che, alla faccia di una classifica balorda, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera, è una delle squadre più in forma del campionato. Una di quelle che, dopo la sosta mondiale, hanno letteralmente ingranato un'altra marcia. Basti pensare che i veneti nel nuovo anno hanno conquistato 12 dei loro 17 punti complessivi. E che nelle ultime sette gare hanno incassato solo 4 reti (una più del Napoli devastatore del torneo) a fronte delle 29 beccate nelle precedenti 15 partite. Ecco perché stasera la Roma che soffre di "mal di gol" dovrà dimostrare di essere realmente in buona salute per portare a casa un sorriso. Al di là dell'attuale valore dell'avversario, la Roma di Jose Mourinho sarà ancora una volta arbitra del proprio destino. La Roma nel nuovo anno in campionato all'Olimpico ha vinto tre gare su tre, e senza subire reti.