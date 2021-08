I nerazzurri si consolano con Dzeko, poi Correa

L'Inter torna sull'attaccante bosniaco dopo la partenza del suo centravanti

La partenza di Lukaku obbliga la dirigenza dell'Inter a cercare in fretta un sostituto che potrebbe essere annunciato all’inizio della settimana. Nonostante i 180 milioni incassati dalle cessioni del belga e di Hakimi, la dirigenza interista non avrà a disposizione un budget ampio. Il favorito per rimpiazzare Lukaku è il romanista Edin Dzeko, come scrive Guido De Carolis su Corriere della Sera. Il bosniaco è stato a lungo inseguito dall’Inter, prima con Conte nell'0estate di due anni fa, poi lo scorso gennaio quando lo scambio con Sanchez era cosa fatta e saltò per una differenza di due milioni. Per Dzeko la Roma chiede appena 2 milioni di cartellino, niente per un attaccante che, pur con i suoi 35 anni, può garantire gol e leadership. Potrebbe firmare con l’Inter la prossima settimana, un biennale da 4,5 milioni netti. Il nome più gettonato oltre a quello di Dzeko è quello del laziale Correa, giocatore che Simone Inzaghi conosce molto bene.