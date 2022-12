I Maneskin riaccendono il derby

Botta e risposta. In goliardia si legge su Il Corriere della Sera. Dopo la rissa scoppiata durante il concerto dei Maneskin al Fillmore di Philadelfia, Damiano, il frontman della band, tifoso giallorosso, ha stigmatizzato l’episodio e postato un video di quanto accaduto su Twitter, aggiungendo la didascalia «la cosa peggiore era la ragazza con la maglia della Lazio». Una battuta alla quale la società ha risposto con ironia: «Sai com’è... Siamo fuori di testa, ma diversi da loro». Un modo per citare la canzone «Zitti e buoni», una delle più famose dei Maneskin. Tante le reazioni degli utenti. Da «Standing Ovation», a «Vi amo», fino a «game, set, match», in molti hanno apprezzato la reazione della Lazio, dimostrando che l’ironia premia.