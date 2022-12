I Friedkin e il club “sostenibile”

Firmato un contratto con lo Sports for Climate Action Framework delle Nazioni Unite

La Roma torna in campo in nome della sostenibilità. Il club dei Friedkin ha firmato lo Sports for Climate Action Framework delle Nazioni Unite, la convenzione volta ad apportare cambiamenti a lungo termine e, sfruttando lo sport, generare consapevolezza e azioni concrete sul clima, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera.