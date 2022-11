I dubbi di Mourinho a centrocampo e sugli esterni

“Il modulo non lo faccio io, ma gli uomini con le loro caratteristiche”. Senza parecchi calciatori infortunati – Dybala, Wijnaldum, Spinazzola e per ultimo anche Pellegrini – Mourinho stasera a Reggio Emilia contro il Sassuolo sarà costretto a chiedere un sacrificio ad alcuni dei suoi uomin i, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Soprattutto a centrocampo, dove dovrebbe toccare ancora una volta al guineano Camara . Il ballottaggio dovrebbe riguardare invece Matic e Cristante : il giocatore che starà fuori potrebbe poi scendere in campo domenica col Torino all’Olimpico.

Alle loro spalle pronti a sfruttare una chance ci sono Bove e Tahirovic che, ha annunciato Mourinho, “presto farà il suo esordio da titolare perché è cresciuto tanto”. Pochi dubbi in difesa, con Ibanez confermato dal tecnico al fianco di Smalling e Mancini, sugli esterni doppio ballottaggio: Karsdorp o Celik a destra, Zalewski o El Shaarawy sulla sinistra. Il Faraone è in ballottaggio anche con Volpato per giocare al fianco di Zaniolo alle spalle del centravanti, che non è detto sia Abraham. Mourinho infatti potrebbe dare fiducia a Belotti: difficile vederli di nuovo in coppia del primo minuto.