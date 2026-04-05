I dubbi di Gasp: “Resto? Me lo auguro, non so…”

Marzo è finito, per fortuna di Gasperini e della Roma. Il mese per lui storicamente più difficile (all'Atalanta il secondo peggiore per media punti), quello in cui molto in casa giallorossa si è complicato: niente più 4° posto, addio all'Europa League e rapporti interni ridotti ai minimi termini con Ranieri e Massara tanto che è stato necessario il richiamo all'ordine dei Friedkin. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Obiettivo che resta la qualificazione in Champions e che "condiziona moltissimo la prossima stagione". La sensazione è di un caos momentaneamente calmo. Lo stesso Gasperini non ha regalato certezze sul futuro, nonostante un contratto che recita 2028. Meglio, forse, pensare al campo.