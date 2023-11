I conti in rosso di Mourinho aspettando Paulo

Quattro, due, quattro. Che, in questo caso, non è il modulo adottato da una squadra super aggressiva ma il rendimento in campionato della Roma, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Dieci partite: 4 vittorie e altrettante sconfitte, oltre a 2 pareggi. Con un meno 8 rispetto alla passata stagione. Un anno fa, dopo 10 turni José Mourinho aveva conquistato 22 punti, frutto di 7 vittorie e 2 ko, oltre all’unico pareggio. La Roma era al quarto posto, non come oggi al nono. Un salto in basso clamoroso, quasi impensabile in avvio di stagione per via di un mercato giudicato unanimemente azzeccato, ancor prima dell’ingaggio di Lukaku.