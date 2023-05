I baby a Firenze. Mou lascia a casa cinque titolari

Sarà ancora una volta la Roma dei giovani , quella che oggi scenderà in campo a Firenze. Come scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, Mourinho aveva detto al media-day che per questa gara avrebbe dovuto studiare un soluzione equilibrata "perché la Fiorentina ha un'ottima rosa", ma poi ieri ha deciso di lasciare a casa cinque titolari. Non sono partiti infatti con la squadra Dybala, Sipinazzola, Pellegrini, Matic e Rui Patricio oltre naturalmente agli infortunati di lungo corso Kumbulla e Karsdorp. Troppo importante la finale di Europa League di mescoli per rischiare quelli che sono considerati dal tecnico calciatori fondamentali. Smalling, Llorente, Wijnaldum ed El Shaarawy troveranno tutti spaio dall'inizio della partita o in corso. Insieme a loro anche Solbakken. Prima convocazione per Riccardo Pagano, talento della Primavera: oltre a lui ci sono Keramitsis, Missori e Baldi. Intanto arriva per i tifosi l'ufficialità, e la Roma ha messo immediatamente in vendita i biglietti per assistere alla finale di Budapest direttamente dallo stadio Olimpico.