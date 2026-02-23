Il timore era per i tre diffidati in ottica Juventus ovvero Mancini, Ndicka e Wesley. Pericolo scampato, ma in realtà il vero contrattempo è legato a Hermoso. Lo spagnolo, che era titolare nella distinta consegnata all'arbitro, nel corso del riscaldamento ha avvertito un fastidio muscolare e non si è seduto neppure in panchina, scrive Il Corriere della Sera. Le sue condizioni dovranno essere monitorate in ottica Juventus: probabili esami tra oggi e domani per valutare l'entità del problema.
Hermoso si ferma. In dubbio per domenica
