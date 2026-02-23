Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma rassegna stampa roma il corriere della sera Hermoso si ferma. In dubbio per domenica

il corriere della sera

Hermoso si ferma. In dubbio per domenica

Hermoso si ferma. In dubbio per domenica - immagine 1
Lo spagnolo verrà valutato tra oggi e domani
Redazione

Il timore era per i tre diffidati in ottica Juventus ovvero Mancini, Ndicka e Wesley. Pericolo scampato, ma in realtà il vero contrattempo è legato a Hermoso. Lo spagnolo, che era titolare nella distinta consegnata all'arbitro, nel corso del riscaldamento ha avvertito un fastidio muscolare e non si è seduto neppure in panchina, scrive Il Corriere della Sera. Le sue condizioni dovranno essere monitorate in ottica Juventus: probabili esami tra oggi e domani per valutare l'entità del problema.

 

 

Leggi anche
Juve a terra, la Roma vuole volare a +4. Gasp: “La Champions è il mio obiettivo”
La Juventus può aspettare: Gasp non risparmia i diffidati

© RIPRODUZIONE RISERVATA