Ha vinto Matic: va al Rennes. Alla Roma soltanto 3 milioni

Il mercato della Roma passa soprattutto dalla Francia. Sull’asse che va da Trigoria a Parigi, passando per Rennes, nelle prossime ore sarà ridisegnato e completato il centrocampo della formazione giallorossa. Matic - scrive Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera' - è stato accontentato e nelle prossime ore si unirà al Rennes. La Roma è riuscita ad ottenere per il suo cartellino il minimo sindacale, cioè 3 milioni di euro (compresi i bonus) che corrispondono a qualcosa in meno rispetto a quanto i giallorossi ci rimetteranno, non potendo più usufruire del decreto crescita rispetto allo stipendio dell’ex Chelsea. Il suo sostituto dovrebbe arrivare da Parigi: Leandro Paredes. Il Psg lo aveva praticamente ceduto al Galatasaray, ma lui ha bloccato tutto perché aspetta la Roma. Per l’argentino, che ha già raggiunto un accordo con i giallorossi per un biennale con opzione per il terzo, si lavora sulla formula, visto che il Psg vorrebbe cedere il calciatore a titolo definitivo. Anche per Renato Sanches non c’è ancora il via libera: entrambi, però, sono considerati fuori rosa e non sono stati convocati da Luis Enrique per l’esordio in Ligue 1 di ieri sera.