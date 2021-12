“Guerra” continua con Striscia: José rifiuta un altro Tapiro d’oro

Per la seconda volta in stagione, l’inviato della trasmissione di Mediaset ha provato a recapitare il trofeo satirico all’allenatore della Roma

Continua la “guerra a distanza” tra José Mourinho e Striscia la Notizia. Come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, per la seconda volta in stagione, l’inviato della trasmissione di Mediaset ha provato a recapitare il Tapiro d’oro all’allenatore della Roma. E per la seconda volta, la terza se consideriamo anche il tentativo di quando era allenatore dell’Inter nel 2009, il portoghese è riuscito a sfuggire alla consegna.