Gruppo non ancora pronto per il salto di qualità

Cogliere l'attimo. Sembra facile, vero? Dipende, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Dipende da chi dovrebbe coglierlo. Per la Roma, ad esempio, è stata e continua a essere una missione impossibile. Era già capitato, neppure molte settimane fa, che con una vittoria la squadra di Mou avrebbe toccato (quasi) il cielo con un dito, ma ancora una volta i sogni di grandezza sono finiti nel nulla. Evaporati stavolta davanti a un Sassuolo che ha sfruttato soprattutto gli errori e gli orrori giallorossi e si è (rì)portato a casa i tre punti. Segno che, forse, ll gruppo di José (che ieri ha pensato anche al futuro, non solo al presente) non è ancora pronto per certe posizioni. Chissà, Îl dibattito è aperto. Primi gol al passivo in casa nel 2023 (in campionato erano stati solo 5 nelle precedenti 12 gare) e prima non vittoria all'Olimpico per una Roma che nella frazione iniziale, più addormentata che nervosa, ha sbagliato tutto quello che umanamente poteva sbagliare.