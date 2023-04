Graziani: “Non accontentiamoci ora tutto è possibile”

“Il sorteggio ci ha aiutati, non so se il nostro calcio è tornato al top: servono altre stagioni così Non dobbiamo accontentarci. Nessuno si ricorda di chi arriva in finale” dice Ciccio Graziani intervistato da Andrea Sereni su Il Corriere della Sera. Europa League: tra Juventus e Roma chi vede meglio? “I bianconeri sono superiori a livello tecnico, più abituati a queste partite. Ma tante cose possono spostare gli equilibri: stato di forma, infortuni”. Anche Mourinho? “È un grande allenatore, fa la differenza. Però in campo ci vanno i giocatori". Pronostico secco: vincerà una delle Italiane?“Dico Roma in Europa League e Fiorentina in Conference”.