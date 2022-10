Graziani: “Il rigore sbagliato in Roma-Liverpool me lo sogno ancora la notte”

Francesco Graziani , ex attaccante anche della Roma e campione del Mondo con l'Italia nel 1982, ha parlato al Corriere della Sera. Tra i vari argomenti trattai c'è anche il riferimento al suo periodo in giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni:

Agli inizi fu scartato perché troppo gracile... "Non passai il provino con Roma, Lazio e Juve, ero così secco che mi facevi la radiografia con un accendino. Mi presero al Bettini Quadraro, zona Cinecittà, e dopo all’Arezzo. Nel frattempo ero cresciuto, forte e robusto. Ma papà non ha mai visto una mia partita, nessuna, nemmeno in Nazionale, gli veniva l’agitazione. Però quando segnavo pagava da bere agli amici dell’osteria".