Graziani: “Con Lukaku la Roma lotterebbe per lo Scudetto”

L'ex centravanti giallorosso: "La società deve capire se vuole fare un piccolo sacrificio"

Redazione

“Con Lukaku la Roma lotterebbe per lo scudetto, senza di lui torna ad essere una squadra da quinto o sesto posto” dice Francesco Graziani intervistato da Il Corriere della Sera.

Eppure per il momento Tiago Pinto ha fatto una scelta differente, visto che arriverà l’iraniano Azmoun. Qual è il suo giudizio? “Azmoun non lo conosco così bene. Se la Roma ha puntato su di lui ci sarà un motivo, però non mi sembra un attaccante in grado di spostare le gerarchie del campionato. Se la Roma vuole fare il salto c’è un solo nome, tipo Lukaku”.

I costi però sono proibitivi. "La società deve capire se vuole fare un piccolo sacrificio. Magari facciamo una colletta, li aiutiamo a far venire questo giocatore. Prendere Lukaku è come prenderne due perché fa reparto da solo. Se la Roma prendesse lui ci vorrebbero due stadi per contenere tutte le persone. Già l’Olimpico è esaurito così, figuriamoci con lui. La gente lo andrebbe a prendere all’aeroporto, sarebbe un acquisto spaventoso per l’immagine e per il valore del calciatore”.”.

Nel frattempo però è tornato Belotti. “Ottima notizia, anche in chiave Abraham. Con un Belotti così non bisogna forzare i tempi di recupero dell’inglese. Il Gallo ne aveva fatti tre contro la Salernitana, anche quello annullato era una gran gol. Andrebbe cambiata la regola perché non si può annullare un gol per pochi centimetri. Il suo è un segnale importante di risveglio, sono convinto che può garantire una quindicina di gol, ne ha segnati più di 100 in Serie A. Quello passato è stato un anno sfortunato, il vero Belotti è questo, non quello che non segnava mai”.