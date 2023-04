Gli ultrà olandesi sono già in città: allerta per stasera

Le avanguardie del tifosi del Feyenoord sono state già avvistate lunedì scorso in Centro, scrive Il Corriere della Sera. Poi sono sparite, forse perché si sono trasferite ieri a Napoli per assistere al Maradona alla partita degli azzurri, gemellati con loro, contro il Milan in Champions League. Ma stamane potrebbero tornare a Roma e rimanerci almeno fino a domani, per poter guardare il match di Europe League contro la Roma di Mourinho in qualche pub che lo propone in tv. Già oggi potrebbero essere presi i provvedimenti da parte di Prefettura e Questura per i servizi di vigilanza in Centro e nelle zone della movida per questa sera.