Gli sforzi di Friedkin

Bene, ma non benissimo. La Roma ha fatto tanto, grazie agli sforzi di cui va dato atto a Friedkin, ma non tutto, scrive Giuseppe Toti sul Corriere della Sera. La bilancia del calciomercato, in ogni caso, pende verso il segno positivo, considerate le ristrettezze tra cui il nostro football si dibatte. L’auspicio è che a gennaio, nella finestra invernale, la squadre possa completare l'organico: sarebbe un peccato mortale sprecare una partenza in campionato che sembra preannunciare una stagione non avare di soddisfazioni. Gli esuberi la nota dolente: troppi i giocatori inutili alla causa ancora a libro paga. Mourinho non è stato accontentato fino in fondo. Il centrocampista non è arrivato, ma la Roma si è ritrovata fra le mani pure l’infortunio di Spinazzola e poi l’addio di Dzeko. Così Tiago Pinto ha dovuto far fronte a una lavoro immane, ai limiti dell’impossibile. La rosa è comunque forte, pur necessitando di ritocchi. Il monte ingaggi è stato abbattuto di 40 milioni: se Pinto fosse riuscito a convincere anche Nzonzi, Fazio e Santon a fare le valigie, avrebbe potuto pretendere un monumento a Trigoria.