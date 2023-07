Gli emiri cercano Spinazzola, la Roma non farà le barricate

Il mercato arabo guarda anche in casa giallorossa. L’Al-Shabab, arrivato quarto nell’ultima Saudi Pro League, ha fatto una proposta per Leonardo Spinazzola, offrendo alla Romasette milioni di euro. All’esterno della nazionale italiana è stato invece proposto un contratto triennale a sei milioni netti a stagione. Queste cifre - scrive Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera' - basterebbero alla dirigenza giallorossa per dare il via libera al trasferimento, ma che ancora non soddisfano in pieno Spinazzola, soprattutto alla luce degli ingaggi monstre offerti ad altri calciatori provenienti dal calcio italiano e europeo. Di sicuro, da parte del calciatore, c’è un’apertura a valutare offerte, come ammesso qualche giorno fa dal suo agente. Ora le proposte sono arrivate e c’è la concreta possibilità che l’ex juventino lasci la Capitale. D’altronde, gli esterni in rosa non mancano: presto si aggiungerà anche Rasmus Kristensen, esterno danese che arriverà in prestito secco dal Leeds. Per quanto riguarda il centrocampo, perde quota la candidatura di Renato Sanches: il portoghese, infatti, vorrebbe rimanere al Paris Saint-Germain. Resta aperta la pista che porta a Sabitzer, per cui bisogna trovare un accordo con il Bayern.