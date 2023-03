Gli affari di Totti nell’accoglienza: il suo residence per l’emergenza casa

Una delle società dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, la "Ten Immobiliare" proprietaria di un edificio nella zona di Tor Tre Teste, torna in pista nel settore dell'emergenza abitativa del Comune di Roma, scrive Erica Dellapasqua su Il Corriere della Sera. Si guadagna con una palazzina di proprietà alla periferia della Capitale ii bollino di "idoneità" per ospitare, a spese ciel Comune, le famiglie in difficoltà alloggiativa. È questo l'esito dell'ultimo bando pubblicato dal Campidoglio per trovare nuovi alloggi. Non è la prima volta che la società di Francesco Totti partecipa a questo genere di gare. Già in passato il gruppo dell'ex capitano giallorosso si era proposto sul mercato dell'emergenza abitativa mettendo u disposizione i suoi appartamenti residence per famiglie in difficoltà.